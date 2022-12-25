



ВВС ЦАХАЛа приостановило полеты некоторых самолетов F-35I

Израильские ВВС приземлили 11 своих истребителей F-35I после крушения на прошлой неделе F-35B в США.



Напомним, что авария произошла вна авиабазе в Техасе.



По данным ЦАХАЛа, эти самолеты будут проверены на те же проблемы, которые, по-видимому, стали причиной крушения. После этого они будут возвращены в строй, чтобы исключить возможные неисправности



Израильская версия F-35 основана на варианте A F-35. Этот вариант допускает укороченный взлет и вертикальную посадку. Израилем было заказано в США 50 таких самолетов с опцией на покупку еще 25 самолетов.



