



ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Дамаску, убиты 4 сирийских солдата

Сирийские государственные СМИ сообщили, что сегодня ночью, 7 августа, Израиль атаковал цели в районе Дамаска.



По данным сирийского военного источника, израильские ВВС нанесли удар из района Голанских высот, там были задействованы системы сирийских ПВО, которые перехватили часть ракет.



В результате атаки погибли 4 сирийских солдата, еще 4 получили ранения, причинен материальный ущерб.



Последний раз сообщения об израильской атаке в Сирии поступали около двух с половиной недель назад. Тогда, по сообщениям, Израиль атаковал 7 объектов в Дамаске ракетами, выпущенными с Голанских высот. Среди целей были военные склады, штаб, стоянка грузовиков и зенитная батарея. По данным оппозиции страны, израильская атака была направлена на военные объекты, расположенные в районе аэропорта А-Димас и в районе А-Забура. В этих местах расположены четвертая дивизия сирийской армии и склады Хизбаллы.



Около месяца назад израильские истребители нанесли удар по зенитной батарее и другим объектам на территории Сирии. Атака была произведена после запуска зенитной ракеты с сирийской территории в сторону Израиля.