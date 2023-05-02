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ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Алеппо
02.05.2023 07:16 Аркадий Бочаровский

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Алеппо

Сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль атаковал цели в районе Алеппо на северо-западе страны. ВВС Сирии сообщили, что в действие были приведены системы противовоздушной обороны.

Согласно сообщению, один солдат был убит и семь человек, включая двух гражданских лиц, получили ранения в результате атаки, которая также вывела из строя аэропорт в Алеппо.

Сирийские официальные лица утверждают, что несколько ракет были перехвачены. От Израиля не поступало никаких подтверждений.
 

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