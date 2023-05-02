



ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Алеппо

Сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль атаковал цели в районе Алеппо на северо-западе страны. ВВС Сирии сообщили, что в действие были приведены системы противовоздушной обороны.



Согласно сообщению, один солдат был убит и семь человек, включая двух гражданских лиц, получили ранения в результате атаки, которая также вывела из строя аэропорт в Алеппо.



Сирийские официальные лица утверждают, что несколько ракет были перехвачены. От Израиля не поступало никаких подтверждений.

