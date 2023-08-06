



Введены ограничения на вылеты и посадки в аэропорту Внуково

Часть рейсов аэропорта Внуково в целях безопасности перенаправлена в другие авиагавани Москвы, сообщили РИА Новости в аэропорту.



"Во Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили РИА Новости в аэропорту.



Поясняется, что ситуация возникла по независящим от аэропорта причинам, которые не уточняются.