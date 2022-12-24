



Вупи Голдберг оскандалилась новым заявлением о Холокосте

Вупи Голдберг снова попала в скандал из-за своих противоречивых взглядов на Холокост. В прошлом она утверждала, что геноцид был не "расовым", а скорее формой преступления "белых против белых".



Новый скандал произошел, когда актриса дала интервью лондонскому Sunday Times, рекламирующем ее новый фильм "Till". Об этом сообщает New York Post.



"Мой лучший друг сказал: "Недаром в переписи нет графы для еврейской расы. Так что это наводит меня на мысль, что мы, вероятно, не раса". Изначально речь шла не о расе", - заявила Голдберг, отмечая, что нацисты также убивали людей, которых они считали "умственно неполноценными".



Когда интервьюер Дженис Тернер ответила, что нацисты считали евреев расой, Голдберг сказала, что использовать их определение неправильно.



"Угнетатель говорит вам, кто вы есть. Почему вы им верите? Они нацисты. Зачем верить тому, что они говорят?", - заявила Вупи Голдберг.



"Это не меняет того факта, что еврея нельзя было отличить на улице. Вы могли бы найти меня. Вы не могли их найти. Именно об этом я и говорил", - отметила она.