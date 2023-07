Вулкан недалеко от столицы Исландии начал извергаться второй раз за год

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный недалеко от столицы Исландии, начал извергаться во второй раз за год.



В предыдущий раз удалось избежать ущерба или разрушений, несмотря на то, что он находится недалеко от аэропорта.



Новое извержение вулкана началось после сильного землетрясения в этом районе. По словам местных властей, опасности для жизни людей нет. Тем не менее жителей и путешественников призвали держаться подальше от места извержения из-за "опасно высокого уровня вулканических газов".



По данным ВВС, из-за плотного столба дыма над дорогой, соединяющей Рейкьявик с крупнейшим аэропортом страны, внутренние рейсы были задержаны.



Images and videos showed lava and smoke emanating from a fissure in the ground on the side of the Fagradalsfjall mountain in southwest Iceland, near the capital Reykjavik https://t.co/c7bgazkWEN pic.twitter.com/2J3hc6dGch