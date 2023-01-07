



Вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

Килауэа на Гавайях, один из самых активных вулканов в мире, снова извергается и представляет собой зрелище, включающее взрывы лавовых фонтанов, но ни одному населенному пункту Большого острова ничего не угрожает.



По данным Геологической службы США, Килауэа начал извергаться в четверг в кратере на вершине — менее чем через месяц после того, как вулкан и его более крупный сосед Мауна-Лоа затихли. Агентство сообщило, что Гавайская вулканическая обсерватория обнаружила свечение на изображениях с веб-камеры, указывающее на то, что Килауэа начал извергаться внутри кратера Халемаумау в кальдере вершины вулкана.



Последний раз Килауэа извергался в течение 16 месяцев, начиная с сентября 2021 года, и в течение примерно двух недель, начиная с ноября прошлого года, на Гавайях два вулкана извергали лаву бок о бок, когда Мауна-Лоа извергался впервые за 38 лет.



Обсерватория в четверг повысила уровень предупреждения Килауэа, но в пятницу утром понизила его с предупреждения до наблюдения, "поскольку первоначальные высокие темпы извержения снижаются, и инфраструктура не находится под угрозой".



Вершина Килауэа находится на территории Национального парка Гавайских вулканов, вдали от жилых районов.



Ожидается, что извержение останется на вершине, сообщила обсерватория в пятницу.



В четверг вечером лава из Килауэа поднялась в воздух на высоту 50 метров — примерно такую ​​же высоту, как ширина футбольного поля, — но большинство так называемых "лавовых фонтанов" были меньше, на высоте 10 метров. Для сравнения, лавовые фонтаны от извержения Мауна-Лоа два месяца назад превышали 60 метров в высоту.



Обсерватория сообщила, что по состоянию на 19:30 четверга на дне кратера скопилась лава глубиной около 10 метров.

