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Второй за год: в Мали разбился российский Су-25
12.09.2023 08:58 Алина Груднева

Второй за год: в Мали разбился российский Су-25

В Мали потерпел крушение российский истребитель Су-25.

По данным издания ВВС, он был поставлен в страну в январе 2023 года.

Среди версий крушения рассматривают попадание ракеты, плохие погодные условия, технический или ошибку пилота.

Что примечательно, Россия предоставила Мали два истребителя Су-25, стремясь расширить свое влияние в Африке. Первый рухнул около года назад, теперь напасть постигла второе воздушное судно. Для ВВС Мали эти истребители были одними из самых значимых.
 

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