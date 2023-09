Второй за год: в Мали разбился российский Су-25

В Мали потерпел крушение российский истребитель Су-25.



По данным издания ВВС, он был поставлен в страну в январе 2023 года.



Среди версий крушения рассматривают попадание ракеты, плохие погодные условия, технический или ошибку пилота.



Что примечательно, Россия предоставила Мали два истребителя Су-25, стремясь расширить свое влияние в Африке. Первый рухнул около года назад, теперь напасть постигла второе воздушное судно. Для ВВС Мали эти истребители были одними из самых значимых.



Mali Air Force lost its only Su-25.



Mali received two Su-25s from Russia in 2022 and 2023, both of which were lost within months of their delivery.



The second Su-25 crashed north of Gao on September 9, 2023. The plane was allegedly damaged by ground fire.



The first Su-25… pic.twitter.com/8jiQGtA1C8