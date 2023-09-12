



Второй за год: в Мали разбился российский Су-25

В Мали потерпел крушение российский истребитель Су-25.



По данным издания ВВС, он был поставлен в страну в январе 2023 года.



Среди версий крушения рассматривают попадание ракеты, плохие погодные условия, технический или ошибку пилота.



Что примечательно, Россия предоставила Мали два истребителя Су-25, стремясь расширить свое влияние в Африке. Первый рухнул около года назад, теперь напасть постигла второе воздушное судно. Для ВВС Мали эти истребители были одними из самых значимых.

