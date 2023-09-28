



Второй раз за неделю: новые подробности о пожаре на заводе в Иране

Появились первые подробности о пожаре, который вспыхнул 28 сентября на иранском предприятии.



Как стало известно, это случилось во второй раз менее чем за неделю на заводе по производству автомобильных аккумуляторов.



Предприятие принадлежит министерству обороны Исламской Республики. Пожар вспыхнул на складе пластиковых отходов.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Предприятие находится к северу от Тегерана.