



Второе убийство за сутки в Изреельской долине



На перекрестке Иксаль в Изреельской долине был убит 26-летний мужчина.



Мужчина был найден лежащим без сознания на обочине дороги с проникающими ранениями. Бригады МАДА, вызванные на место происшествия, сделали ему искусственное дыхание, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть. Полиция начала расследование обстоятельств дела.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели пострадавшего мужчину, который лежал без сознания и страдал от проникающего ранения тела", - сказал фельдшер Мордехай Дедиашвили. "Мы оказали ему медицинскую помощь, но его ранение было критическим, и в итоге его признали мертвым".



С начала года в арабском обществе были убиты 53 человека, по данным Ассоциации "Инициативы Авраама". Ранее вчера был застрелен 40-летний мужчина, заправлявший свой автомобиль на заправочной станции на въезде в поселение Ифат в Изреельской долине. Стрельба, очевидно, велась из проезжавшего мимо автомобиля, и полиция расследует обстоятельства этого дела.