



Вся земля Израиля – наша: Конфликт в Бейт-Хагае из-за постройки на месте теракта

Жители Бейт-Хагая вечером 3 октября протестовали против строительных работ, ведущихся на месте теракта на площади Хаквасим.



Жители демонтировали значительную часть постройки, возведенной на площади после теракта, совершенного несколько недель назад, в результате которого была убита Бат-Шева Нигри. После трагедии площадь была неофициально переименована в "площадь Бат-Шевы" в память о ней.

После демонтажа колонна автомобилей въехала ночью в Херон в знак протеста против продолжения строительства.



"Вся земля Израиля – наша", – заявили жители. "Мы не побоимся объехать всю территорию. Никакие террористы нас не отпугнут".



"Здесь не будет продолжаться строительство как ни в чем не бывало", – возмущаются местный. "Мы призываем все органы безопасности и обороны немедленно прекратить строительство до тех пор, пока не будут приняты удовлетворительные решения, которые защитят жителей".



По их словам, дорожный круг заставляет автомобили замедлять движение, что облегчает террористам атаковать их.



После похорон Бат-Шевы Нигри, состоявшихся около шести недель назад, жители Бейт-Хагая на месте ее гибели разобрали инфраструктурную постройку, предназначенную для создания двух транспортных кругов на перекрестке Хаквасим.



Руководство города напомнило, что уже давно предупреждает об опасности этих кругов, которые вынуждают водителей снижать скорость и подвергают их опасности террористических атак.