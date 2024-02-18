



ВСУ уничтожили еще один российский Су-34

Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.



Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



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"У московитов снова "потерь нет". Сегодня около 6:00 еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу", - сообщил он.



По словам Олещука, это произошло на восточном направлении фронта. Также были уничтожены 12 ударных дронов типа "Шахед" и управляемую авиационная ракета Х-59.