



ВСУ подтвердили удар по Феодосии: "Бавовна" будет цвести, и это неизбежно

В оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по временно оккупированной Феодосии в ночь на 4 августа. Как объяснила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Радио "Свобода", в Феодосии расположено крупное нефтяное хранилище россиян, где могут храниться очень большие запасы топлива для Черноморского флота РФ.



"Об этом говорилось и когда расцвела первая "бавовна", еще в районе Севастополя, в подобном учреждении. Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах", – сказала Гуменюк.



Она отметила, что обеспечение топливом – это один из главных элементов боевой готовности.



"Поэтому "бавовна" будет цвести. И это неизбежно", – резюмировала спикер ВСУ.



Как сообщал Mignews, в ночь на 4 августа во временно оккупированном Крыму в районе Феодосии прозвучали взрывы в районе Феодосии - Приморский. Громко было и в районе Армянска. Советник гауляйтера Крыма Олег Крючков сообщил, что этой ночью ПВО сбивала цели в нескольких районах Крыма. В Министерстве обороны РФ отчитались о якобы сбитии "10 украинских дронов с помощью ПВО" и "подавление РЭБ трех беспилотников". Пострадавших и разрушений на земле нет.

