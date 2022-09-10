ВСУ освободили Купянск. Почему это важно (фото)
Успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области продолжается. Как результат, стало известно об освобождении от российских оккупантов Купянска - ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.
ВСУ на фоне Купянской администрации
Информацию об освобождении Купаянска подтвердили и на официальном уровне - советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова. "Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она.
Об освобождении города написал и депутат Дергачевского городского совета Алексей Степаненко.
"Все! Купянск наш! Вооруженные Силы Украины зашли в Купянск Харьковской области. Украинские военные с боевым флагом 1-го механизированного батальона 92-й ОМБр", - написал он в соцсети и прикрепил фото.
Почему освобождение Купянска важно?
Стоит отметить, что освобождение Купянска от оккупантов очень важно для украинских сил. Поскольку этот город является ключевым железнодорожным центром для российских войск.
"Купянск очень важен. Потому что город является важным железнодорожным центром, поскольку российская логистика, она до сих пор находится подвязана именно под железную дорогу, а не, например, под автомобильные пути", - объяснял ранее военный эксперт Михаил Жирохов.