



ВСУ освободили Купянск. Почему это важно (фото)

Успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области продолжается. Как результат, стало известно об освобождении от российских оккупантов Купянска - ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.



ВСУ на фоне Купянской администрации