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ВСУ ликвидировали ведущего российского оператора FPV-дронов, - СМИ
14.02.2024 15:10 Mignews.ua

ВСУ ликвидировали ведущего российского оператора FPV-дронов, - СМИ

Ликвидирован один из ведущих российских операторов FPV-дронов. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, и выложил в своем Telegram-канале видео и скриншоты с российских пабликов, которые подтверждают эту информацию. 

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Иван Ванюшенко с позывным "Астап" служил в ВДВ, а также вел пропагандистский Telegram-канал. Ликвидировали его на Запорожском направлении.



 

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