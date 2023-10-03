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Встреча с китом у побережья Сиднея завершилась фатальной трагедией
03.10.2023 12:19 Алина Груднева

Встреча с китом у побережья Сиднея завершилась фатальной трагедией

У побережья Сиднея, Австралия, встреча двух рыбаков с китом завершилась фатальной трагедией.

Двое мужчин в возрасте 53 и 61 года отправились в плавание на лодке.

Когда к ним приблизился кит, судно перевернулось. Рыбаки оказались в воде, где провели около 45 минут, пока их не спасла береговая охрана. В итоге, один из мужчин погиб на месте, а его товарищ попал в больницу с легкими травмами.

По предварительной версии следствия, кит мог вынырнуть рядом с лодкой или под ней, что привело к опрокидыванию судна.

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