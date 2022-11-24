



Вспышка кори в Индии унесла жизни 12 детей

В индийском городе Мумбаи и прилегающих районах 12 детей умерли в результате вспышки кори.



Как сообщает ВВС, первая смерть была зарегистрирована примерно 26-27 октября, когда трое детей умерли в течение 48 часов.



В этом году в Мумбаи было зарегистрировано 233 подтвержденных случая - трехкратный скачок по сравнению с 92 случаями и двумя смертельными случаями, зарегистрированными в прошлом году.



Власти говорят, что вялая кампания по вакцинации на фоне пандемии коронавируса способствовала всплеску инфекций. Власти Мумбаи заявили, что около 20 000 детей не получили вовремя прививку от кори из-за пандемии.