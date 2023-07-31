



Вслед за акулой-шпионом: в Ливане поймали ястреба-шпиона



Жители Южного Ливана поймали 30 июля птицу, несущую на себе шпионское устройство.



Пользователи социальных сетей разместили фотографии этой птицы, на которых видно наличие подслушивающего устройства на ее спине. Эта птица была поймана на юге Ливана, в районе Бабли.



В некоторых сообщениях на арабском языке утверждается, что ястреб принадлежит Израилю и нес на себе современное шпионское устройство.



Ливанские спецслужбы пока не сделали официального заявления по этому поводу.

