Новости » Происшествия
Вслед за акулой-шпионом: в Ливане поймали ястреба-шпиона
31.07.2023 11:57 Аркадий Бочаровский

Вслед за акулой-шпионом: в Ливане поймали ястреба-шпиона

  
Жители Южного Ливана поймали 30 июля птицу, несущую на себе шпионское устройство. 

Пользователи социальных сетей разместили фотографии этой птицы, на которых видно наличие подслушивающего устройства на ее спине. Эта птица была поймана на юге Ливана,  в районе Бабли.

В некоторых сообщениях на арабском языке утверждается, что ястреб принадлежит Израилю и нес на себе современное шпионское устройство.

Ливанские спецслужбы пока не сделали официального заявления по этому поводу.
 


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы