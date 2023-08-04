



Всего за час: три человека погибли в результате разных ДТП

В течение часа три человека погибли в четверг вечером в разных автомобильных авариях на дорогах Израиля.



В первом случае 40-летний мотоциклист был сбит автомобилем на шоссе в Тель-Авиве. Парамедики констатировали его смерть на месте происшествия. Полиция объявила о начале расследования дела.



Примерно через 30 минут мужчина в возрасте 40 лет перевернулся в своей машине, когда ехал по трассе 2211 недалеко от мошава Декель на юге Израиля. Он также был объявлен мертвым на месте аварии.



Вскоре после этого 16-летний пешеход в Беэр-Шеве получил серьезные травмы после того, как его сбила машина. В “Маген Давид Адом” сообщили, что подростка доставили в местную больницу, где он скончался.



По данным группы по защите безопасности дорожного движения, в этом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 230 человек по сравнению с 202 за тот же период в 2022 году.



