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Все случилось "молниеносно": новые подробности о крушении самолета Пригожина
23.08.2023 21:47 Алина Груднева

Все случилось "молниеносно": новые подробности о крушении самолета Пригожина

Пилоты бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях на борту.

Об этом сообщает Telegram-канал "База" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

"По словам экспертов это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро", - сказано в сообщении.

А тем временем, кремлевский телеканал "Россия 24" первым на федеральном уровне сообщил о том, что Пригожин все же погиб. В пабликах пишут, что президент РФ Владимир Путин экстренно покинул Курск, где вручал звезды "Героев России" участникам войны в Украине в рамках 80-летия Победы в Курской битве.

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