



Все случилось "молниеносно": новые подробности о крушении самолета Пригожина

Пилоты бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях на борту.



Об этом сообщает Telegram-канал "База" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.



"По словам экспертов это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро", - сказано в сообщении.



А тем временем, кремлевский телеканал "Россия 24" первым на федеральном уровне сообщил о том, что Пригожин все же погиб. В пабликах пишут, что президент РФ Владимир Путин экстренно покинул Курск, где вручал звезды "Героев России" участникам войны в Украине в рамках 80-летия Победы в Курской битве.