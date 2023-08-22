



Все раненые в Абу-Санан скончались

Установлена смерть 4 человек, расстрелянных в Западной Галилее.



Медики MDA констатировали факт смерти четырех мужчин в возрасте 30-50 лет, которые были расстреляны в Абу Санан в Западной Галилее.



Парамедики Рой Вишня Шабтай и Илан Левин заявили: "Это серьезный инцидент. На месте происшествия была сильная суматоха, четверо раненых лежали на поле без сознания с огнестрельными ранениями. Мы провели медицинские проверки, но они были без признаков жизни, и нам ничего не оставалось, как констатировать их смерть".



