



Все мокрые: взрыв на насосной станции на шоссе №1

На развязке Хемед на шоссе №1 вблизи Иерусалима образовались пробки. Это произошло после взрыва на расположенной в этом районе насосной станции, в результате которого огромная струя воды попала в проезжающие мимо автомобили.



Речь идет о трубе, по которой подается питьевая вода на гору Адар, принадлежащей компании "Мекорот". В настоящее время ведется устранение последствий аварии, а подача воды в этом районе временно прекращена.



В видео с места событий видно, что многие пассажиры, ожидающие автобуса на остановке у транспортной развязки, облиты водой с ног до головы. Один из пассажиров автобуса, остановившегося на остановке, сказал: "Тут все промокли с головы до ног".

