



Врезался в светофор в ходе погони: обвинения угонщику авто в Хайфе

Прокуратура предъявила обвинение жителю Дженина, незаконно проживающему в Израиле, который угнал автомобиль в Хайфе и попал в аварию.

28 ноября полиция отправилась на поиски украденного авто.

Через некоторое время машина была замечена. 21-летний подозреваемый, находящийся за рулем, не выполнил требование полиции остановиться. В ходе погони угонщик подрезал полицейское авто, но сам врезался в светофор. Мужчина выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан.

Выяснилось, что у подозреваемого не было водительских прав. Водитель нанес ущерб угнанному автомобилю на сумму 80 000 шекелей. Ущерб светофору оценен в 25 000 шекелей. Прокуратура предъявила подозреваемому обвинение по 10 пунктам.