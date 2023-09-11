



Врачи сутки скрывали от родных: Россиянка умерла, сделав липосакцию сразу 23 зон

Настоящей трагедией закончилось стремление к красоте и стройности для 47-летней жительницы Санкт-Петербурга. Анна Ф. скончалась после процедуры липосакции.



Анна делала масштабную операцию, врачи посоветовали ей “разом избавиться от всех проблемных зон”. Она согласилась на липосакцию спины, талии, крестца, верхней части живота, зон галифе, ребер – всего 23 зоны, а еще параллельно врачи обещали провести ей лифтинг лба, бровей, подтянуть подбородок, молочные железы и ягодицы.



Как сообщает Shot, 6 сентября ее ждала директор клиники, хирург с 22-летним стажем, которая лично должна была сделать операцию. Два последующих дня Анна оставалась в стационаре, ожидая выписки под наблюдением врачей. А потом ее состояние стало ухудшаться. Пациентку перевезли во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова, а родным ничего не сообщили.



Все это время муж и дочь пытались дозвониться до Анны, ее телефон молчал. А в клинике неохотно отвечали, что она отдыхает после операции и “это нормально”. Тем временем, у женщины развилась анемия, стабилизировать состояние пациентки врачи так и не смогли.



Родным о трагедии сообщили уже врачи центра. Близкие Анны с трудом верят в произошедшее, теперь полиция будет разбираться в смерти пациентки.