



Врач спас жизнь подростку во время авиарейса Тель-Авив-Нью-Йорк

Вчера на борту рейса LY7 авиакомпании El Al из Тель-Авива в Нью-Йорк произошла непредвиденная неотложная медицинская помощь, когда у подростка случился тяжелый анафилактический приступ. Он случайно съел что-то, на что у него была аллергия. У 16-летнего подростка начались проблемы с дыханием и ощущение удушья в горле, которое быстро переросло в опасную для жизни ситуацию.



После того, как его мать предупредила экипаж, стюардессы спросили, есть ли среди пассажиров врач или медицинский работник. Ко всеобщему облегчению, волонтер United Hatzalah доктор Натан Унгар оказался на том же рейсе и поспешил оказать медицинскую помощь подростку, попавшему в беду.



Молодой пассажир, который знал о своей аллергии, взял с собой EpiPen (средство для инъекций адреналина). Однако его срок действия, к сожалению, истек. Медработнику пришлось воспользоваться аптечкой, находящейся на борту самолета, ввести адреналин с помощью шприца.



Почти сразу распухшее горло подростка начало сжиматься. Его состояние постепенно улучшалось, пока он снова не смог нормально дышать. Пассажир и его семья выразили огромную благодарность врачу за оперативность и спасение жизни. “Я рад, что был в самолете и смог помочь”, — ответил Унгар.



Полет продолжился, как и планировалось, пока самолет благополучно не приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди.



