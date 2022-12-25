



Врач, риелтор и генерал: двое мужчин и женщина изнасиловали15-летнею

В Екатеринбурге начался суд над экс-генералом Рамилем Гилязовым, заслуженным врачом-онкологом Иваном Собачевым и риелтором Ольгой Гортинской, сообщает E1.ru. Их обвиняют в сексуальном насилии над 15-летней ученицей коррекционного класса.



Девочка написала заявление об изнасиловании в марте этого года. С обвиняемыми она познакомилась в одном из мессенджеров и приехала к ним в квартиру на Союзной. Там вместе с двумя взрослыми мужчинами и женщиной она пила, а также употребляла наркотики. После чего все четверо вступили в интимную связь. Потом девушка уехала на такси домой, а затем вернулась с друзьями. Через несколько часов появилось заявление.



Обвиняемые утверждали, что друзья девочки вымогали у них деньги. Те в свою очередь заявили, что вернулись с ней чтобы забрать ее вещи, оставленные в квартире. Также в ходе следствия выяснилось, что школьница раньше уже приезжала к одному из обвиняемых.



Об экс-начальнике управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа Рамиле Гилязове известно, что он является ветераном боевых действий в Афганистане и обеих чеченских кампаний, был в Сирии, Карабахе. Принимал непосредственное участие в боях, неоднократно был тяжело ранен, контужен. Во время войны в Чечне лично выводил своих людей из окружения. Награжден орденом Мужества, гвардейским крестом и рядом других наград. Год назад демобилизовался по состоянию здоровья. Коллеги отзываются о нем положительно. Его защита настаивает на том, что он не принимал участия в сексуальном контакте, а только пил.



Иван Собачев заведовал выездной паллиативной службой Свердловского онкологического диспансера. Более десяти лет он отработал врачом скорой помощи. Общий стаж — восемнадцать лет. Коллеги отзываются о нем положительно. Он утверждал, что контакт был добровольным.



Ольга Гортинская последнее время работала риелтором. Ее обвиняют только в насильственных действиях сексуального характера.



Обвиняемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В СКР воздерживаются от любых комментариев по этому делу.