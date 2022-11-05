



Впервые за несколько лет: из КНДР в Россию отправился поезд

Из Северной Кореи в Россию отправился поезд впервые за несколько лет.



Движение поезда было зафиксировано в пятницу, 4 ноября, лишь через несколько дней после заявления США, что КНДР тайно поставляет в РФ оружие.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитический центр 38 North.



В центре отмечают, что это первое движение поездов на линии за несколько лет.



Ранее стало известно, что Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение. Впервые за два года поезд был отправлен через пограничный переход "Хасан" - "Туманган".