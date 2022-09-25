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Впереди праздники: силы безопасности приведены в повышенную боеготовность
25.09.2022 16:10 Ольга Белозерова

Впереди праздники: силы безопасности приведены в повышенную боеготовность

Силы безопасности Израиля находятся в состоянии повышенной готовности в преддверии еврейских праздников.

Наряду с обширными мерами, принимаемыми для ареста подозреваемых в терактах, ЦАХАЛ концентрирует свои усилия на защите дорог и населенных пунктов в Иудее и Самарии, и в приграничной зоне. Об этом сообщает Ynet.

Разведывательные и оперативные усилия были сосредоточены на севере Иудеи и Самарии.

В то же время сотни полицейских и военнослужащих будут размещены в Старом городе Иерусалима, восточных кварталах и других очагах напряженности. В связи с ожидаемым наплывом туристов в Иерусалим полиция решила повысить бдительность до самого высокого уровня. 

Напомним, что в преддверии праздников ЦАХАЛ ликвидировал террориста в районе Шхема.

По данным арабских СМИ, в ночь на 25 сентября солдаты обнаружили вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле и мотоцикле.  В результате перестрелки один террорист был убит, несколько человек получили ранения.

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