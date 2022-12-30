



Возвращался из казино: новые подробности убийства израильтянина в Вегасе

Гражданина Израиля Шалома Амара застрелили, когда он возвращался домой из казино в Лас-Вегасе.



Новые подробности сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Он был убит в понедельник в роскошном жилом комплексе в Лас-Вегасе. Прохожие, заметившие тело с двумя пулевыми ранениями, позвонили на горячую линию и сообщили о случившемся.



Полиция так и не смогла установить личности причастных к убийству. По версии следствия, израильтянина застрелили грабители, думавшие, что он выиграл большую сумму денег в казино. Убийца или убийцы, вероятно, следовали за Амаром из игрового дома до жилого комплекса, где он жил, чтобы ограбить. Неизвестно, оказывал ли он сопротивление убийцам или был застигнут врасплох.



"Он был очаровательным парнем, милым, тихим. Убийство застало нас врасплох. Я надеюсь, что полиция поймает убийц", - сказал представитель еврейской общины.



Имя погибшего разрешили опубликовать только сегодня после того, как о трагедии были извещены члены его семьи. Министерство иностранных дел Израиля помогает его родственникам перевезти тело домой.

