



Возросло число жертв оползня в Малайзии

Спасатели в субботу обнаружили тела женщины и двух детей, в результате чего число погибших в результате оползня возросло до 24 человек.



Еще 9 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Associated Press.



Начальник пожарной охраны штата Селангор Норазам Хамис сообщил журналистам, что тела матери и сына были найдены погребенными под метровым слоем грязи и обломков. Позднее было обнаружено тело маленькой девочки.



Власти заявили, что 94 человека спали в кемпинге на органической ферме, когда их накрыло поток грязи. У землевладельцев, как утверждается, не было лицензии на содержание палаточного лагеря.