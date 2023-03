В пятницу, 3 марта, возле здания суда в Черногории подорвали бомбу.



Об этом сообщает Radio Televizija Crne Gore.



Бомба сдетонировала у входа в здание в Подгорице. По предварительным данным, взрывчатку привел в действие неизвестный мужчина.



⚡️ Podgorica. An explosion is reported in the capital of Montenegro.



Terrorist activated a bomb near the entrance to the court. The perpetrator who planted the bomb was killed. Several bystanders are wounded and dead as the result of the explosion. pic.twitter.com/Ypg5AKRKqu