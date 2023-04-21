



Возле Южной Кореи горело российское судно: есть пострадавшие

У побережья Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно. На его борту находились 25 граждан РФ.



Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.



По данным издания, судно весом 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктов. В водах у юго-восточного побережья Южной Кореи на корабле вспыхнул пожар.



На спасение русских моряков отправилась береговая охрана Южной Кореи. Спасатели эвакуировали 21 человека, 19 не пострадали. Еще двое получили лёгкие травмы.



Четверо русских моряков считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются, спасатели привлекли корабли Военно-морских сил Кореи.

