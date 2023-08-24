



Возле туалета: новая версия о падении самолета Пригожина

Следователи рассматривают версию о том, что на самолете основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, рухнувшего в Тверской области, были два самодельных взрывных устройства.



По данным Telegram-канала Baza, основной версией произошедшего рассматривают взрыв в сервисном отсеке.



Предполагается, что одно из СВО было заложено в районе хвостовой части бизнес-джета, которая рухнула в нескольких километрах от фюзеляжа. Речь идет об отсеке, который имеет доступ к туалету и является одновременно грузовым.







Источники уже успели опровергнуть данные о том, что бомба сработала в отсеке шасси, поскольку киль остался почти целым. Это поясняется тем, что возле этого места находились топливные баки, потому при детонации самолет вспыхнул бы уже при падении.



В настоящее время под прицелом следователей находятся те, кто обслуживал самолет в аэропорту Шереметьево перед его вылетом в Санкт-Петербург. Особое внимание уделяется новичкам.