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Возле Стамбула шедший за зерном в Украину балкер столкнулся с судном
17.10.2022 17:56 Алина Груднева

Возле Стамбула шедший за зерном в Украину балкер столкнулся с судном

В Мраморном море шедшее в Одессу за зерном судно столкнулось с еще одним кораблем.

 
По данным FleetMon, у стамбульского побережья авария произошла между балкером NEW HORIZON и грузовым судном LADY NURGUL.
 
"Балкер NEW HORIZON столкнулся с грузовым судном LADY NURGUL возле маяка Ахыркапы, Стамбул, Мраморное море, примерно в 13:45 16 октября", - сказано в сообщении.
 
NEW HORIZON следовал из американского Анкориджа для погрузки зерна в Украине. В итоге, балкер стал на якорь. 
 
Судно LADY NURGUL из грузинского Поти скоро продолжит рейс в Италию. Информация о повреждениях пока что неизвестна.

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