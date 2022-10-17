



Возле Стамбула шедший за зерном в Украину балкер столкнулся с судном

В Мраморном море шедшее в Одессу за зерном судно столкнулось с еще одним кораблем.

По данным FleetMon, у стамбульского побережья авария произошла между балкером NEW HORIZON и грузовым судном LADY NURGUL.

"Балкер NEW HORIZON столкнулся с грузовым судном LADY NURGUL возле маяка Ахыркапы, Стамбул, Мраморное море, примерно в 13:45 16 октября", - сказано в сообщении.

NEW HORIZON следовал из американского Анкориджа для погрузки зерна в Украине. В итоге, балкер стал на якорь.

Судно LADY NURGUL из грузинского Поти скоро продолжит рейс в Италию. Информация о повреждениях пока что неизвестна.