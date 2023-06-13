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полиция израиля
13.06.2023 13:30 Алина Груднева

Возле полицейских участков в Сдероте и Тель-Авиве проходят акции протеста

Днем, 13 июня, возле полицейских участков в Сдероте и Тель-Авиве начались демонстрации.

Об этом сообщает партал Ynet.

Люди вышли на улицу из-за ареста в Сдероте одного из лидеров протеста Амира Хаскеля, которого задержали во время демонстрации на экономической конференции, в которой участвовал министр Нир Баркат. По данным полиции, он нарушал общественный порядок. 

Также были задержанные на акции протеста возле отеля Carlton в Тель-Авиве. 
 

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