



Возле побережья Тайваня затонул цементовоз: есть пропавшие безвести

Экипаж экстренно покинул судно-цементовоз Xing Shun No 1 во второй половине дня 31 октября в Тайванском проливе после отказа двигателя.



Инцидент произошел во время шторма, вызванного тайфуном Nalgae, сообщает Fleetmon.



Пятерых членов экипажа, которые были на спасательном плоту, спас проходивший неподалеку контейнеровоз. Еще 12 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.



В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Xing Shun No 1 следовал из Вьетнама в Тайчжун на Тайване. На текущий момент состояние судна и судьба пропавших членов экипажа неизвестны.