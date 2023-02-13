



Возле побережья Фукусимы и Курильских островов произошло землетрясение

В префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью 3 балла по шкале Рихтера. Кроме того, толчки 2 и 1 балла наблюдались в разных частях Тохоку и Канто.



“Толчки наблюдались в городах Сома и Куними в префектуре Фукусима, а также в городе Исиномаки в префектуре Мияги”, – говорится в местных изданиях.



Согласно наблюдениям Японского метеорологического агентства, эпицентр находился возле побережья префектуры Фукусима, на глубине 60 километров и ориентировочной магнитудой 4,9 баллов.



Российские СМИ сообщили, что также сегодня зафиксировали землетрясение возле Курильских островов с магнитудой 5,8 баллов.