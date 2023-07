Возле Нидерландов вспыхнул пожар на грузовом судне с машинами: один погибший

На грузовом судне, переправлявшемся из Германии в Египет, вспыхнул пожар, в результате чего один человек погиб.



По данным Reuters, об этом сообщила береговая охрана Нидерландов.



Несколько членов экипажа были вынуждены выпрыгнуть за борт. Судно, зарегистрированное в Панаме, переправляло 2857 автомобилей, из которых 25 - электрокары. В береговой охране предполагают, что источником возгорания стал именно электромобиль.



Когда вспыхнул пожар, судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от голландского острова Амеланд. Пострадавших на вертолете доставили в больницу. Они надышались дымом или получили ранения во время эвакуации.



🔥 CARGO SHIP FIRE AT DUTCH COAST STILL ONGOING, PREPARING FOR ALL SCENARIOS INCLUDING SINKING OF SHIP - DUTCH COASTGUARD



It's reported that an electric car caught fire.



The Panama-registered Fremantle Highway was transporting 2,857 cars from Germany to Egypt, 25 of them… pic.twitter.com/QFOZgGI59i