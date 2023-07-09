



Возле Крымского моста было несколько взрывов: РФ заявляет, что это удар ракетой

В Керчи 9 июля прогремело несколько громких взрывов. Россия утверждает, что это был удар украинских ракет. Об это пишет "Крым.Реалии".



Взрывы в Керчи раздались днем ​​около 12 часов. Местные корреспонденты сообщают, что они прозвучали один за другим 3-4 раза.



Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи сбили крылатую ракету, указав, что при этом повреждений и пострадавших нет.



Также в сети появилось видео работы ПВО в Керчи. Масштабы подозрительно малы, как для крылатой ракеты. При этом российские власти призывают жителей полуострова “не паниковать”.



На Крымский мост никого не пускают, однако неизвестно, связано ли это со взрывами. Местные жители сообщают, что возле моста виднеется дым.