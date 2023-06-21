



Возле Канарских островов перевернулась лодка с мигрантами: около 40 погибших

Более 30 мигрантов погибли в результате опрокидывания лодки, направлявшейся к испанским Канарским островам, сообщает Reuters.



По предварительным данным, сначала на лодке находились 59 человек. Глава испанской благотворительной организации Walking Borders Хелена Малена сообщила, что утонули 39 человек.



"Лодка умоляла о спасении в испанских водах более 12 часов. Среди выживших 24 человека: 22 мужчины и две женщины, которых перевозили на мыс Буждур", - сообщил Малено из организации Walking Borders.



В то же время спасательная организация Alarm Phone, управляющая трансъевропейской сетью, заявила, что пропавшими без вести числятся 35 человек.



Ни испанская береговая охрана, ни марокканские власти не подтвердили, сколько людей находилось на борту судна и сколько могут быть пропавшими без вести.



Источник в испанской береговой охране сообщил Reuters, что в результате операции, проведенной Марокко в 88 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария, были спасены 24 человека.



"Тело одного ребенка было найдено испанской морской спасательной службой и отправлено вертолетом на Гран-Канарию", - добавил источник в испанской береговой охране. Позже второе тело было найдено торговым судном Navios Azure.



