



Возле Кафр-Касем обстрелян автомобиль: водитель погиб, пострадали пассажиры

Сегодня произошел еще один смертельный инцидент, связанного с насильственными преступлениями в арабском сообществе. Мужчина убит в результате стрельбы из проезжающего мимо автомобиля недалеко от Кафр-Касем.



По сообщению службы скорой помощи “Маген Давид Адом”, мужчина в возрасте около 30 лет констатирован мертвым с огнестрельными ранениями, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела.



В результате стрельбы машина разбилась, в результате чего пострадала 46-летняя женщина, находившаяся в машине, сообщает MDA. Двое раненых были доставлены в больницу Меир в Кфар-Сабе.

