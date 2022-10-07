



Возле Греции утонули два корабля с мигрантами

22 человека погибли, десятки пропали без вести после того, как два корабля с мигрантами затонули возле Греции.



Суда затонули на расстоянии сотен миль друг от друга, сообщает Associated Press.



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил "глубокую скорбь по поводу трагической гибели людей" и высоко оценил "героические" усилия спасателей.



Как отмечается, кораблекрушения еще больше усилили напряженность между Грецией и Турцией, которые вовлечены в споры о морских границах и миграции.



"Настало время для действительно более существенного сотрудничества, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и полностью искоренить контрабандистов, которые охотятся на невинных людей", - заявил Мицотакис.