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Возле Греции утонули два корабля с мигрантами
07.10.2022 01:26 Ольга Белозерова

Возле Греции утонули два корабля с мигрантами

22 человека погибли, десятки пропали без вести после того, как два корабля с мигрантами затонули возле Греции. 

Суда затонули на расстоянии сотен миль друг от друга, сообщает Associated Press.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил "глубокую скорбь по поводу трагической гибели людей" и высоко оценил "героические" усилия спасателей.

Как отмечается, кораблекрушения еще больше усилили напряженность между Грецией и Турцией, которые вовлечены в споры о морских границах и миграции.

"Настало время для действительно более существенного сотрудничества, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и полностью искоренить контрабандистов, которые охотятся на невинных людей", - заявил Мицотакис. 

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