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пожар биньямин | Фото: скриншот
17.06.2023 14:06 Алина Груднева

Возле города Биньямина вспыхнул пожар: есть угроза домам

Днем, 17 июня, возле города Биньямина вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, возгорание произошло на открытой местности.

На место происшествия отправили сотрудников пожарно-спасательной службы. Также к тушению возгорания привлекли шесть самолетов.

Информация о пострадавших уточняется. Причина возгорания устанавливается. Есть угроза близлежащим домам. Отдыхающих в этом районе путешественников эвакуировали.
 

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