Возле города Биньямина вспыхнул пожар: есть угроза домам
Днем, 17 июня, возле города Биньямина вспыхнул масштабный пожар.
По предварительным данным, возгорание произошло на открытой местности.
На место происшествия отправили сотрудников пожарно-спасательной службы. Также к тушению возгорания привлекли шесть самолетов.
Информация о пострадавших уточняется. Причина возгорания устанавливается. Есть угроза близлежащим домам. Отдыхающих в этом районе путешественников эвакуировали.
שריפה פרצה באזור פארק ז'בוטינסקי-שוני סמוך לבנימינה. 13 צוותי כבאות ו-6 מטוסי כיבוי פועלים במקום@CBeyar pic.twitter.com/GvfpBaNYVc— כאן חדשות (@kann_news) June 17, 2023