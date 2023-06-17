



Возле города Биньямина вспыхнул пожар: есть угроза домам

Днем, 17 июня, возле города Биньямина вспыхнул масштабный пожар.



По предварительным данным, возгорание произошло на открытой местности.



На место происшествия отправили сотрудников пожарно-спасательной службы. Также к тушению возгорания привлекли шесть самолетов.



Информация о пострадавших уточняется. Причина возгорания устанавливается. Есть угроза близлежащим домам. Отдыхающих в этом районе путешественников эвакуировали.

