



Возле Эвереста разбился вертолет с туристами

По меньшей мере, пять человек погибли после того, как вертолет с иностранными туристами разбился у горы Эверест в Непале, сообщает AP.



Еще один человек, находившийся на борту вертолета, все еще считается пропавшим без вести.



Отмечается, что вертолет разбился в районе Ламаджура.



Воздушное судно возвращалось в столицу Непала Катманду во вторник утром, 11 июля, после экскурсии с пятью туристами на самую высокую вершину мира.



Представитель столичного аэропорта Сагар Кадел сказал, что погодные условия повлекли за собой изменения в запланированном маршруте полета вертолета.



