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Возле Эвереста разбился вертолет с туристами
11.07.2023 11:55 Ирина Демьянова

Возле Эвереста разбился вертолет с туристами

По меньшей мере, пять человек погибли после того, как вертолет с иностранными туристами разбился у горы Эверест в Непале, сообщает  AP.

Еще один человек, находившийся на борту вертолета, все еще считается пропавшим без вести.

Отмечается, что вертолет разбился в районе Ламаджура.

Воздушное судно возвращалось в столицу Непала Катманду во вторник утром, 11 июля, после экскурсии с пятью туристами на самую высокую вершину мира.

Представитель столичного аэропорта Сагар Кадел сказал, что погодные условия повлекли за собой изменения в запланированном маршруте полета вертолета.

 

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