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ВОЗ: в Йемене и Ливане обнаружен зараженный онкопрепарат
28.12.2022 16:15 Наталья Богинская

ВОЗ: в Йемене и Ливане обнаружен зараженный онкопрепарат

Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о наличии зараженной партии одного из самых часто используемых в химиотерапии препаратов. Зараженное лекарство обнаружено в двух странах Ближнего Востока. Есть пострадавшие.

Как сообщает ВОЗ, заражение было выявлено в препарате METHOTREX 50 мг производства компания SELON Laboratories Pvt Ltd. Данный препарат включен в Список основных лекарственных средств ВОЗ и является иммуносупрессивным химиотерапевтическим средством, которое назначается для терапии рака и аутоиммунных заболеваний. 

Зараженная партия была обнаружена сразу в двух странах, в Йемене и Ливане, после того, как у больных детей, получающих препарат, обнаружились тяжелые последствия заражения. 

Анализы показали, что препарат заражен синегнойной палочкой – опасной бактерией, способной привести к летальному исходу. Бактерия особенно легко поражает лиц с ослабленным иммунитетом и чрезвычайно устойчива к антибиотикам.

ВОЗ призвала власти стран провести тщательную проверку качества медицинских препаратов и усилить наблюдение за неофициальными каналами поставки лекарств.

 В Йемен и Ливан эта партия METHOTREX была завезена “вне регулируемой цепочки поставок”, как указано в бюллетене ВОЗ, есть опасение, что зараженный препарат мог попасть и в другие государства через неофициальные рынки. 

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