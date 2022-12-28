



ВОЗ: в Йемене и Ливане обнаружен зараженный онкопрепарат

Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о наличии зараженной партии одного из самых часто используемых в химиотерапии препаратов. Зараженное лекарство обнаружено в двух странах Ближнего Востока. Есть пострадавшие.



Как сообщает ВОЗ, заражение было выявлено в препарате METHOTREX 50 мг производства компания SELON Laboratories Pvt Ltd. Данный препарат включен в Список основных лекарственных средств ВОЗ и является иммуносупрессивным химиотерапевтическим средством, которое назначается для терапии рака и аутоиммунных заболеваний.



Зараженная партия была обнаружена сразу в двух странах, в Йемене и Ливане, после того, как у больных детей, получающих препарат, обнаружились тяжелые последствия заражения.



Анализы показали, что препарат заражен синегнойной палочкой – опасной бактерией, способной привести к летальному исходу. Бактерия особенно легко поражает лиц с ослабленным иммунитетом и чрезвычайно устойчива к антибиотикам.



ВОЗ призвала власти стран провести тщательную проверку качества медицинских препаратов и усилить наблюдение за неофициальными каналами поставки лекарств.



В Йемен и Ливан эта партия METHOTREX была завезена “вне регулируемой цепочки поставок”, как указано в бюллетене ВОЗ, есть опасение, что зараженный препарат мог попасть и в другие государства через неофициальные рынки.