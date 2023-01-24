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ВОЗ расследует связь между смертями от сиропа от кашля
24.01.2023 19:14 Наталья Богинская

ВОЗ расследует связь между смертями от сиропа от кашля

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ расследует связь между производителями, чьи зараженные сиропы от кашля были связаны со смертью более 300 детей в трех странах, сообщает Reuters.

Ссылаясь на “неприемлемый уровень” токсинов в продуктах, ВОЗ ищет дополнительную информацию о конкретном сырье, используемом производителями в Индии и Индонезии для производства лекарств, связанных с недавними смертельными случаями, а также о том, получали ли компании их от одних и тех же поставщиков. ВОЗ также рассматривает вопрос о том, чтобы перестать рекомендовать использование сиропов от кашля для детей в целом. Эксперты ВОЗ оценивают необходимость таких продуктов для детей с медицинской точки зрения.

Смерти детей от острой почечной недостаточности начались в июле 2022 года в Гамбии, далее последовали случаи в Индонезии и Узбекистане. ВОЗ заявила, что смерть связана с безрецептурными сиропами от кашля, которые дети принимали от распространенных заболеваний и которые содержали известный токсин, либо диэтиленгликоль, либо этиленгликоль.

На сегодняшний день ВОЗ определила шесть производителей лекарств в Индии и Индонезии, которые производили сиропы. Ранее в этом месяце уже вышли специальные предупреждения для сиропов от кашля, произведенных двумя индийскими производителями, Maiden Pharmaceuticals и Marion Biotech. В нем говорилось, что их сиропы были связаны со смертью в Гамбии и Узбекистане соответственно, и в предупреждениях людям предлагалось прекратить их использовать. Производственные предприятия Maiden и Marion были закрыты. 

Также было опубликовано предупреждение о сиропах от кашля, производимых четырьмя индонезийскими производителями – PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex, PT AFI Farma.

ВОЗ заявила, что сиропы были загрязнены диэтиленгликолем и этиленгликолем, которые она назвала “токсичными химическими веществами, используемыми в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах”. Их токсические эффекты включают неспособность мочиться, повреждение почек и смерть.

Смерти выявили потенциальные пробелы в глобальном регулировании лекарств, включая надзор за заводами и цепочками поставок.

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