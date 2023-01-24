



ВОЗ расследует связь между смертями от сиропа от кашля

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ расследует связь между производителями, чьи зараженные сиропы от кашля были связаны со смертью более 300 детей в трех странах, сообщает Reuters.



Ссылаясь на “неприемлемый уровень” токсинов в продуктах, ВОЗ ищет дополнительную информацию о конкретном сырье, используемом производителями в Индии и Индонезии для производства лекарств, связанных с недавними смертельными случаями, а также о том, получали ли компании их от одних и тех же поставщиков. ВОЗ также рассматривает вопрос о том, чтобы перестать рекомендовать использование сиропов от кашля для детей в целом. Эксперты ВОЗ оценивают необходимость таких продуктов для детей с медицинской точки зрения.



Смерти детей от острой почечной недостаточности начались в июле 2022 года в Гамбии, далее последовали случаи в Индонезии и Узбекистане. ВОЗ заявила, что смерть связана с безрецептурными сиропами от кашля, которые дети принимали от распространенных заболеваний и которые содержали известный токсин, либо диэтиленгликоль, либо этиленгликоль.



На сегодняшний день ВОЗ определила шесть производителей лекарств в Индии и Индонезии, которые производили сиропы. Ранее в этом месяце уже вышли специальные предупреждения для сиропов от кашля, произведенных двумя индийскими производителями, Maiden Pharmaceuticals и Marion Biotech. В нем говорилось, что их сиропы были связаны со смертью в Гамбии и Узбекистане соответственно, и в предупреждениях людям предлагалось прекратить их использовать. Производственные предприятия Maiden и Marion были закрыты.



Также было опубликовано предупреждение о сиропах от кашля, производимых четырьмя индонезийскими производителями – PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex, PT AFI Farma.



ВОЗ заявила, что сиропы были загрязнены диэтиленгликолем и этиленгликолем, которые она назвала “токсичными химическими веществами, используемыми в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах”. Их токсические эффекты включают неспособность мочиться, повреждение почек и смерть.



Смерти выявили потенциальные пробелы в глобальном регулировании лекарств, включая надзор за заводами и цепочками поставок.