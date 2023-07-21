



ВОЗ: из-за жары перегружена система здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения заявила, что установившаяся в ряде регионов мира аномально жаркая погода приводит к значительному увеличению нагрузки на системы здравоохранения.



"Чрезвычайно жаркая погода оказывает возросшее давление на системы здравоохранения", - отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



По его словам, жара зачастую усугубляет ранее существовавшие у людей проблемы со здоровьем и приводит к преждевременной смерти и инвалидности. Наибольшую опасность такая погода представляет для пожилых, детей, а также малоимущих.



Гендиректор организации указал, что ВОЗ вместе со Всемирной метеорологической организацией работает над оказанием поддержки стран, которые столкнулись с аномальной погодой.



Напомним, что аномальная жара продолжает доставлять неудобство жителям ряда стран южной Европы, в частности Испании и Италии. Температура воздуха на Сицилии днем в среду приблизилась к +47 градусам по Цельсию. Как минимум в 20-ти городах Италии продолжает действовать введенный властями повышенный уровень опасности из-за жары. Речь идет, в том числе, о Риме, Флоренции и Болоньи.



