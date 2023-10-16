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ВОЗ: до гуманитарной катастрофы в Газе осталось не больше суток
16.10.2023 18:21 Алина Груднева

ВОЗ: до гуманитарной катастрофы в Газе осталось не больше суток

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что до гуманитарной катастрофы в Газе осталось не больше суток.

"Воды, электрики и топлива хватит на 24 часа, прежде чем наступит настоящая катастрофа", - посетовали в организации.

По словам директора регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмеда Аль-Мандхари, необходимо разрешить проезд грузовиков с гумпомощью, которые застряли на КПП "Рафах" на египетской границе.

"Если помощь не прибудет, врачам придется готовить свидетельства о смерти своих пациентов", сказал он в комментарии агентству AFP.

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