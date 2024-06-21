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ВОЗ бьет тревогу: адская жара усугубит проблемы в Газе
21.06.2024 16:16 Алина Груднева

ВОЗ бьет тревогу: адская жара усугубит проблемы в Газе

Адская жара в Газе может усугубить проблемы со здоровьем палестинцев.

Такое предупреждение озвучил представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пиперкорн.

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"За последние недели и месяцы мы стали свидетелями массового перемещения населения и знаем, что сочетание этих факторов в совокупности с жарой могут вызвать рост уровня заболеваемости", - предупредил он.

По словам Пиперкорна, в Газе зафиксировано загрязнение воды. Более того, из-за жары будут быстрее портиться продукты питания. К проблеме в сфере здравоохранения присоединяются комары, мухи, а также угроза обезвоживания и тепловых ударов.

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