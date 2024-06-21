



ВОЗ бьет тревогу: адская жара усугубит проблемы в Газе

Адская жара в Газе может усугубить проблемы со здоровьем палестинцев.



Такое предупреждение озвучил представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пиперкорн.



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"За последние недели и месяцы мы стали свидетелями массового перемещения населения и знаем, что сочетание этих факторов в совокупности с жарой могут вызвать рост уровня заболеваемости", - предупредил он.



По словам Пиперкорна, в Газе зафиксировано загрязнение воды. Более того, из-за жары будут быстрее портиться продукты питания. К проблеме в сфере здравоохранения присоединяются комары, мухи, а также угроза обезвоживания и тепловых ударов.