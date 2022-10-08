



Восточный Иерусалим: участники марша напали на полицию

В субботу, 8 октября, были арестованы шестерых подозреваемых, забросавших полицейских камнями и бутылками во время шествия в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает Маарив.

Легкое ранение получил сотрудник полиции. На месте происшествия правоохранители следили за порядком.

Несколько участников марша скандировали националистические призывы, а некоторые из них бросали камни и бутылки в полицейских.

Правоохранителям пришлось применить средства для разгона толпы. Полиция продолжает работать в этом районе для поддержания общественного порядка.