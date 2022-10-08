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Восточный Иерусалим: участники марша напали на полицию
08.10.2022 15:50 Алина Груднева

Восточный Иерусалим: участники марша напали на полицию

В субботу, 8 октября, были арестованы шестерых подозреваемых, забросавших полицейских камнями и бутылками во время шествия в Восточном Иерусалиме. 

 
Об этом сообщает Маарив.
 
Легкое ранение получил сотрудник полиции. На месте происшествия правоохранители следили за порядком.
 
Несколько участников марша скандировали националистические призывы, а некоторые из них бросали камни и бутылки в полицейских. 
 
Правоохранителям пришлось применить средства для разгона толпы. Полиция продолжает работать в этом районе для поддержания общественного порядка.

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